AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:48

Didim’de aynı yönde aynı dakikalarda peş peşe iki kaza

Aydının Didim İlçesinde aynı yönde peş peşe iki ayrı kaza meydana geldi. Kaza içerisinde, kazanın yaşandığı olayda 2’si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Didim Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Didim’den Akbük...

Didim'de aynı yönde aynı dakikalarda peş peşe iki kaza
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aydının Didim İlçesinde aynı yönde peş peşe iki ayrı kaza meydana geldi. Kaza içerisinde, kazanın yaşandığı olayda 2’si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Didim Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Didim’den Akbük yönüne seyir halinde olan M. K’ nın kullandığı 07 D 3830 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan M.T’nin kullandığı 06 ABL 476 plakalı araca arkadan çarptı. Diğer yönde uygulama yapan Emniyet güçleri hemen kazaya müdahale ederek, yol güvenliği aldı.

Kazanın olduğu gören 06 EY 0117 plakalı aracın sürücüsü Z.Y yavaşladığı esnada, arkadan seyir halinde olan Ö.F.Ü’nin kullandığı 35 KKV 42 plakalı araç, Z.Y’nin kullandığı araca arkadan çarptı.

Kaza içerisinde yeni bir kazanın meydana geldiği olayda 07 D 3830 plakalı otomobil sürücüsü M.K ile 35 KKV 42 plakalı aracın sürücü Ö.F.Ü diğer araçlarda yolcu olarak bulunan 2’si çocuk toplam 7 kişi yaralı olarak ambulanslarla Didim devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Kapanan yol sebebiyle diğer araçlar tali yoldan güvenli şekilde yönlendirilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku