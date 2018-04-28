Didim’de balık ekmek şenliğine büyük ilgi

Aydın’ın Didim ilçesinde, geleneksel balık şenliği renkli görüntülere sahne bu yıl yoğun ilgi gördü. Şenlikte 5 bin kişiye balık-ekmek dağıtılırken, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Didim Belediyesi ile Akbük Su Ürünleri Kooperatifinin...

Aydın’ın Didim ilçesinde, geleneksel balık şenliği renkli görüntülere sahne bu yıl yoğun ilgi gördü. Şenlikte 5 bin kişiye balık-ekmek dağıtılırken, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Didim Belediyesi ile Akbük Su Ürünleri Kooperatifinin katkılarıyla Akbük Limanında gerçekleşen etkinliğe, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Akbük Su Ürünleri Kooperatifince tahsis edilen balıklar mangallarda pişirildi. Güzel havada gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, halka ücretsiz balık-ekmek dağıtıldı.

Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol ise, bu yıl 4.’sü düzenledikleri etkinliği devam ettireceklerini belirterek “Bu kalabalık ayrı bir heyecan veriyor. Belediyemiz bize destek verip bizimle birlikte hareket ediyor. Bundan sonra daha büyüklerini yapacağız. Bu yıl 5 bin kişiye gelecek yılda 10 bin kişiyle bir araya geleceğiz” dedi.

Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay ise katılımın yüksek olduğunu belirterek “Sezon başı bu geleneksel hale geldi. Akbük’te bir hareket yaratıyor; insanlar memnun bizde memnunuz” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise Balık-Ekmek şenliğinde memnun olduğunu belirterek, düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür etti.