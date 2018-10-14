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14 Ekim 2018 Pazar 15:10

Didim’de Ekim’de deniz keyfi..

Aydının Didim ilçesinde Ekim ayı ortalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler soluğu deniz kenarında aldı.Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava kimi bölgelerde etkili olurken Ekim ayının ortasında...

Didim'de Ekim'de deniz keyfi..
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Aydının Didim ilçesinde Ekim ayı ortalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler soluğu deniz kenarında aldı.

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava kimi bölgelerde etkili olurken Ekim ayının ortasında Didim’de hava sıcaklıkları 30 derece çıkarken, güzel ve güneşli havayı fırsat bilenler soluğu Altınkum’da aldı. Didimliler ile ilçede yaşayan yerleşik yabancılar Altınkum Plajında hem güneşlendi; hem de deniz keyfi yaptılar. Güzel havayı fırsat bilenler ise Yalı caddesinde yürüyüş yaparken güneşin tadını çıkarırken, çocuklar ise parklarda oynadı.

Denize giren vatandaşlar ise denizin gayret güzel ve keyifli olduğunu belirterek, Ekim’de deniz keyfi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.
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