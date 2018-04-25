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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:43

Didim’de halk oyunları festivali büyük ilgi gördü

Didim Halkoyunları Topluluğunun (DAHOT) 23 Nisan dolayısıyla düzenlediği 4. Didim Halk Oyunları Festivali büyük beğeni topladı. Festivalde yurt dışından gelen ekiplerde gösterilerini sundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Didim Belediyesinin...

Didim'de halk oyunları festivali büyük ilgi gördü
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Didim Halkoyunları Topluluğunun (DAHOT) 23 Nisan dolayısıyla düzenlediği 4. Didim Halk Oyunları Festivali büyük beğeni topladı. Festivalde yurt dışından gelen ekiplerde gösterilerini sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Didim Belediyesinin katkılarıyla DAHOT tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 4.sü Halk Oyunları festivali Belediye parkında gerçekleştirildi.

Festivale Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay,CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP başkan yardımcıları, Salih Bankoğlu, Ahmet Yılmaz ve Öznur Gündoğdu da izlerken, Didimlilerin festivale ilgisi yoğundu.Festivale katılan ekipler tek tek tanıtılırken, Başkan Atabay ve ekibi, tüm ekiplere çiçek vererek hoş geldiniz dedi.

Etkinlik kapsamında festivale destek olan sponsorlara da teşekkür belgesi verildi. Ardından bir konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bu işler yapmak gerçekten zor; burası son hali; işin mutfağında büyük emekler harcanıyor. Sponsorlar ve esnafımızla bir bütünlük içerisinde vücut buluyor. Bizde devam etmesi için belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz. Ulu Önde Atatürk tarafından Dünyadaki tüm çocuklara armağan edilen böyle bir bayramda yurt dışından çocuklarında buraya getirilmesinden emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Didim, İzmir, Aydın ve yurt dışından gelen ekipleri yöresel halk oyunları gösterisini gerçekleştirdi. Gösteriler büyük beğeni topladı.
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