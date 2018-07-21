Didim’de iki kişi boğularak yaşamını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen iki ayrı boğulma vakasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Didim’de iki ayrı yerde meydana gelen boğulma olayında iki kişi de yaşamını kaybetti. İlk olay Altınkum plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara’dan 3 günlük tatil için Didim’e gelen 19 yaşındaki Bedirhan Kalender, kuzenleriyle birlikte günü birlik tekne turuna çıktı. Akşam saatlerinde Altınkum’a tekrar geri dönen tekneden atlayarak kıyıya kadar yüzmeyi planlayan Kalender bir anda gözden kayboldu.

Kalender’i kıyıda bekleyen kuzenleri kendisinden haber alamayınca olayı Polise ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Akşam ve gece boyunca yapılan aramalarda Kalender’in cesedi bulunamadı. Sabah saatlerinde aramalarına yeniden başlayan Sahil Güvenlik ekipleri Kalender’in cansız bedenini, İskele açıklarında bularak kıyıya çıkardı. 19 yaşındaki gencin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer bir olay ise Mavişehir’de Orman kampında meydana geldi. Ailesiyle birlikte kampta çadırda kalan İbrahim Kutlu (52) erken saatlerde serinlemek için denize girdi. Daha sonra denize giren diğer vatandaşlar Kutlu’nun cansız bedenini buldu. Olay yerine sağlık ekiplerine çağrılmasına rağmen Kutlu’nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Kutlu’nunda cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Her iki cesette Savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.