Didim’de Kabotaj bayramı etkinliklerle kutlandı

Aydının Didim ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92. yılı kutlamaları renkli görüntüler sahne oldu. Kutlamalar kapsamında gerçekleşen yarışmalar çekişmeli geçti.Altınkum’daki eski Gemi iskelesinde yapılan törene Didim Kaymakamı...

Aydının Didim ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92. yılı kutlamaları renkli görüntüler sahne oldu. Kutlamalar kapsamında gerçekleşen yarışmalar çekişmeli geçti.

Altınkum’daki eski Gemi iskelesinde yapılan törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Didim ve Akbük’teki Gezi tekneleri kooperatiflerinin, Didim Su sporları derneklerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak İlçe Protokolü tekneyle denize açılarak Deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı. Kıyıdaki törenler ise Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Etkinlikte ilk olarak Kuşadası Liman Başkanlığı adına Heybetullah Tülk, Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek “1923’de Lozan barış antlaşması ile denizler geri alınmış, 1926 yürürlüğe giren kabotaj kanunu ile denizlerde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlara ve gemilere haklar verilmiştir. “dedi.

Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ise Denizcilik ve Kabotaj bayramını kutlayarak konuşmasına başlarken, Kabotaj’ın anlamını dile getirdi. Gülseven tarihin bir bölümünde kabotajın yabancılara devredildiğini belirterek, Milli egemenliğin geri alınmasından sonra bu hakkın geri alınmasının da doğal ve gerçek olduğunu dile getirdi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise kendisinden önceki konuşmacıların Kabotaj ve Denizcilik bayramının önemini dile getirdiğini hatırlatarak, etkinliğin düzenlenmesinden emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Türköz Türk denizciliğin ülkeler arasında 15. sırada yer aldığını belirterek, deniz ticaret filosunun arttırılması ve deniz sanayinin desteklenmesi ile denizi kullanmayı bilen gençlerin yetiştirilmesiyle denizciliğin daha da ilerleyeceğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından yarışmalara geçildi. Kıyıda kurulan yağlı direkteki Türk bayrağı alma yarışması, yüzme yarışması ile halat çekme yarışmaları düzenlendi. Dereceye girenlere ödüller verilirken, Su sporları gösterileri de büyük beğeni topladı.