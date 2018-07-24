Didim’de meclis üyesi İlhan başkanlığa talip oldu

MHP’li Didim Belediye Meclis üyesi Eda Yücel İlhan, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Didim Belediye başkan aday adaylığını duyurdu.

MHP Didim Belediye Meclis üyesi Eda Yücel İlhan, 2019 Mart ayında yapılacak Mahalli idareler seçiminde MHP’den Didim Belediye başkan aday adaylığını toplantı ile duyurdu. İlçedeki bir kafede gerçekleşen adaylık toplantısına MHP’li Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye başkan aday adayı Ümmet Akın, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, MHP Didim İlçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından ilk konuşan MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Belediye Meclis üyesi Eda Yücel İlhan’a çıktığı yolda başarılar diledi. Alkaya MHP’nin bitti diyenlerin en iyi cevabı 24 Haziran seçimlerinde aldığını belirterek, 49 yıllık bir davanın neferleri olarak yeniden vücut bulduklarını kaydetti.

MHP’li Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye başkan aday adayı Ümmet Akın ise konuşmasında Aydın’ın en önemli turizm merkezleri arasında olan Didim gibi bir ilçeye sahip olduğunu fakat bunun katma değere dönüştürülemediğini ileri sürdü. Didim ile ilgili bir çok projelerinin olduğunu kaydeden Akın, ilerleyen süreçte projelerinin açıklayarak Didim’i hak ettiği noktalara getireceklerini söyledi.

MHP Didim Belediye başkan aday adayı Eda Yücel İlhan’ın ilk olarak özgeçmişi konusunda partililere ve basın mensuplarına bilgi aktarıldı. Ardından konuşan İlhan, “Güzide ilçemiz Didim ve şahsım için çok önemli bir güne tanıklık ettiğinizi vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Didim için önemli olan husus; bugün itibariyle, kendisine hizmet etmeye adanmış bir ekibin yerel seçim çalışmalarına başlamış olmasıdır. Şahsım için önemine gelince; şimdiye kadar edindiğim tüm birikimle söz konusu ekibe liderlik edecek olmamdır. Bu sebeple 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli idareler Seçimlerinde mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisinden Didim Belediye başkanlığına aday adayı olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu kararımın ilçemize ve vatandaşlarına hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.