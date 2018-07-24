Aydın’ın Didim ilçesinde park halinde yanan araçta maddi hasar meydana geldi.Olay Çamlık mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde olan 09 D 8883 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Yangını görenler durumu hemen İtfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiyesi ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Motor kısmı maddi hasar gören aracın sahibi ise yangının neden çıktığını bilmediğini söyledi.
Didim’de park halindeki araç alev aldı
Aydın’ın Didim ilçesinde park halinde yanan araçta maddi hasar meydana geldi.Olay Çamlık mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde olan 09 D 8883 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Yangını görenler durumu hemen İtfaiyeye...