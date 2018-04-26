Didim’de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde olduğu gibi Didim’de de çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mahalle caddelerinde bir yandan asfalt söküm ve döküm işleri yapılırken, diğer taraftan da kaldırımlara parke taşı döşeniyor.Çalışmalardan...

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde olduğu gibi Didim’de de çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mahalle caddelerinde bir yandan asfalt söküm ve döküm işleri yapılırken, diğer taraftan da kaldırımlara parke taşı döşeniyor.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirten Hisar Mahallesi Muhtarı Bahri Aşık: “ Yıllardır bizlere sorun olan alt yapı ve üst yapımız Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde yapılıyor. Yollarımız bozuk alt yapımız yok diye kendisine muhtarlar toplantısında bir dilekçe vermiştim. 1 ay içerisinde Didim’i şantiyeye çevirdi. Özlem Başkanımıza bu zamana kadar kaç tane dilekçe verdiysem hepsini yerine getirdi. Caddelerimizin her biri yapıldı. Bundan 15 gün önce Fener Caddesi, Selvi Caddesi, Kocakuyu Caddesi’ni benim mahallem haricinde Altınkum Mahallesi’nde aşırı bozuk olan her yeri yaptı. Şimdi de Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı yapılıyor. Çalışmalarından çok memnunuz. Mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

2018 yaz sezonu öncesi çalışmalarına hız veren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Söke, Buharkent, İncirliova’nın ardından Didim’de de çalışmalarını sürdürüyor. Didim’de Yeni Mahallede bulunan Pınar, Selvi, Kocakuyu, Güvenlik, Ortaokul, Egemenlik, Gonca, Kıtıklı, Fener ve Selanik caddelerinde eski asfaltın sökümünün ardından, sürüş güvenirliği yüksek sıcak asfalta kavuştu. Sıcak asfalt çalışmaların ardından kaldırım yenileme çalışmaları da devam ediyor.

Hisar Mahallesi sakinleri ve esnafları: “Yollarımız çok bozuktu. Yaz günü toz, toprak; kış günü ise su ve çamur içinde yaşıyorduk. En büyük sorunumuz alt yapıydı. Yollarımızın çalışması bitmek üzere biz çok mutluyuz. Hem bize hem de müşterilerimize bu yollar artı sağlayacak. Didim’in kalkınması ve güzelleşmesi adına bizim de bu çalışmaların gürültüsünü çekmemiz gerekiyor. Bunun sonucunda sıcak asfaltımıza, yaya yollarımıza ve bakımlı bir çevreye kavuşacağız. Didim’e yakışır bir yol yapılması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Topuklu Efe saygımız ve sevgimiz çok büyük, yapmış olduğu çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz” dediler.