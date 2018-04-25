Didim’de tenis turizmi başlıyor

AYDIN (İHA) – Didim’de düzenlenecek olan tesnis sporcu gelişim kampına, Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 200 sporcu katılacak.

Didim Tenis Akademisi öncülüğünde 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Didim’de düzenlenecek olan ve Türkiye’nin değişik illerinden gelecek 200 yakın sporcu gelişim kampında buluşuyor. Kampa Tenis Milli Takımı antrenörleri ve bir çok tenis antrenörü katılacak. Karnaval havasında geçmesi planlanan sporcu gelişim kampı, pazar günü düzenlenecek olan belge töreni ile sonlanacak.