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09 Ekim 2018 Salı 10:39

Didim’den Kos’a işbirliği gezisi

Didim’den Yunanistan’ın Kos Adası’na Didim-Kos feribot seferlerinin başlatılması ve turizm-ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla gezi düzenlendi. İki günlük geziye işadamları ve ticaret erbabı yoğun ilgi gösterdi.Ziyarete...

Didim'den Kos'a işbirliği gezisi
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Didim’den Yunanistan’ın Kos Adası’na Didim-Kos feribot seferlerinin başlatılması ve turizm-ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla gezi düzenlendi. İki günlük geziye işadamları ve ticaret erbabı yoğun ilgi gösterdi.

Ziyarete Didim ticaret odası yönetim kurulu üyeleri de katılırken ziyaretçileri Yunanistan’ın Kos adasında bulunan 12 Adalar Turizm Kurulu Başkanı Dimitris Sorantes ve Kos Ticaret Odası yetkilileri karşıladı.

Program dahilinde hareket eden heyet önce Kos Kaymakamı Chalkidios George’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Didim-Kos feribot seferlerinin başlatılması, turizm-ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yapılması düşünülen projeler konusunda açıklamalarda bulunuldu. Kaymakam Chalkidios George, görüşmelere olumlu yanıt vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca ilk fırsatta Didim’e geleceğini belirtti. Ziyaret sonrasında karşılıklı olarak hediyeler sunuldu. Daha sonra Ticaret odasına geçen heyet burada yine Didim-Kos feribot seferlerinin başlatılması turizm-ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaret çerçevesinde Kos Adası’nda bulunan tarihi yerleri gezen Didim heyeti Hipokrat Müzesi’ne hayran kaldı. Üçüncü kuşak aile tarafından işletilen bir bal işletmesi ile şarap üretim tesislerini ziyaret eden Didim heyeti bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Hilmi Erbaş, Kos adası ile Didim arasında seferler ve deniz taşımacılığı yapılması araştırması içerisinde olduklarını bu nedenle bu prograı tertiplediklerini söyledi.
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