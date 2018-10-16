AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 09:44

Didim’li çırakları Erasmus projesinde Avrupa’ya açıldı

Erasmus, programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Erasmus+ projesi tanıtım ve yaygınlaştırma etkinliği kapsamında 3 Avrupa ülkesinde değişik meslek kollarında eğitim alan Didim Mesleki Eğitim merkezi...

Didim'li çırakları Erasmus projesinde Avrupa'ya açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Erasmus, programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Erasmus+ projesi tanıtım ve yaygınlaştırma etkinliği kapsamında 3 Avrupa ülkesinde değişik meslek kollarında eğitim alan Didim Mesleki Eğitim merkezi öğrencileri belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Didim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Erasmus projesi kapsamında Almanya, Portekiz ve Avusturya da eğitim alan öğrencilere belgeleri törenle verildi. Bir otelde gerçekleşen törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Şube Müdürleri, Okul Müdürü Nezir Keskin ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Nezir Keskin Didim Mesleki Eğitim Merkezi faaliyet alanları ve öğrenci sayısı hakkında bilgiler verirken, Erasmus projesinin sağladığı katkılara değindi. 3 ayrı ülkede gerçekleşen eğitimlerde öğrencilerin kendine özgüvenlerinin geldiğini ve gelişimleri açısından önemli olduğuna değindi.

Ardından proje öğretmenlerinden Ümit Çağlar proje yerleri ve eğitimlerle ilgili slayt eşliğinde bilgiler verdi. Çağlar Almanya’nın Berlin, Portekiz Barcelos ve Avusturya’nın Viyana kentlerinden yiyecek içecek, servis ile saç tasarım (berber-kuaför) konularında öğrencilerin değişik yerlerde eğitim gördüklerini ifade etti.

Törende kısa bir konuşma yapan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, bu tür projelerinden öğrencilerin kendileri geliştirmesi ve yerinde görmesinin önemine değindi. Ardından belge törenine geçildi. 3 farklı dalda belge almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku