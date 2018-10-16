Didim’li çırakları Erasmus projesinde Avrupa’ya açıldı

Erasmus, programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Erasmus+ projesi tanıtım ve yaygınlaştırma etkinliği kapsamında 3 Avrupa ülkesinde değişik meslek kollarında eğitim alan Didim Mesleki Eğitim merkezi...

Erasmus, programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Erasmus+ projesi tanıtım ve yaygınlaştırma etkinliği kapsamında 3 Avrupa ülkesinde değişik meslek kollarında eğitim alan Didim Mesleki Eğitim merkezi öğrencileri belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Didim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Erasmus projesi kapsamında Almanya, Portekiz ve Avusturya da eğitim alan öğrencilere belgeleri törenle verildi. Bir otelde gerçekleşen törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Şube Müdürleri, Okul Müdürü Nezir Keskin ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Nezir Keskin Didim Mesleki Eğitim Merkezi faaliyet alanları ve öğrenci sayısı hakkında bilgiler verirken, Erasmus projesinin sağladığı katkılara değindi. 3 ayrı ülkede gerçekleşen eğitimlerde öğrencilerin kendine özgüvenlerinin geldiğini ve gelişimleri açısından önemli olduğuna değindi.

Ardından proje öğretmenlerinden Ümit Çağlar proje yerleri ve eğitimlerle ilgili slayt eşliğinde bilgiler verdi. Çağlar Almanya’nın Berlin, Portekiz Barcelos ve Avusturya’nın Viyana kentlerinden yiyecek içecek, servis ile saç tasarım (berber-kuaför) konularında öğrencilerin değişik yerlerde eğitim gördüklerini ifade etti.

Törende kısa bir konuşma yapan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, bu tür projelerinden öğrencilerin kendileri geliştirmesi ve yerinde görmesinin önemine değindi. Ardından belge törenine geçildi. 3 farklı dalda belge almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri verildi.