Didimli gazeteciler Basın Bayramını törenle kutladı

Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, 24 Temmuz günü kutlanan “Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Eser, yönetim kurulu üyeleri ile cemiyet...

Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, 24 Temmuz günü kutlanan “Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Eser, yönetim kurulu üyeleri ile cemiyet üyelerinin katıldığı törende Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çelenk bırakma merasimi ardından açıklama yapan Didim Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Bülent Eser: “Basın Özgürlüğünün 110. Yıl dönümünde, Tarafsız, Hür ve bilgilendirmeyi kendine şiar edinen, yeri geldiğinde canını hiçe sayarak haberin içinde olan, gece demeden, gündüz demeden, halka doğruları iletmek için koşturan, tüm gazeteci arkadaşlarımın, 24 Temmuz Gazeteciler ve basın bayramını kutluyor, sevgilerimi iletiyorum” diye konuştu.