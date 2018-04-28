Didimli lisesiler bilim fuarında projelerini tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tübitak tarafından imzalanan ’Eğitimde İşbirliği’ protokolü kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Didim Anadolu lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tübitak tarafından imzalanan ’Eğitimde İşbirliği’ protokolü kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Didim Anadolu lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler bilim fuarında tanıtıldı.

Didim Anadolu Lisesi bahçesindeki bilim Fuarının açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kaya Ziya Bacanak ve Adem Koçer, Okul Müdürü Sait Aydın, Okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Açılış öncesinde konuşan Okul Müdürü Sait Aydın, "Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından imzalanan ’Eğitimde İşbirliği’ protokolü kapsamında okullarda program ve proje uygulanıyor. Yeni nesillere ilgi uyandırmak ve bu çalışmaların önünü açmaktır. Bilimsel araştırma projlere önem veriyoruz. İlerlemenin yolu bilim ve teknolojiden geçiyor. 8 dalda 45 proje 98 öğrencimizle yapıldı. Projeleriyle katılan öğrencileri tebrik ve teşekkür ediyorum. Destek olan öğretmen ve velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Atabay ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelası kesildi; ardından İlçe protokolü bilimsel projeleri tek tek yerinden inceleyip öğrencilerden bilgi aldı. Fuarın sonunda ikramlarda bulunuldu.