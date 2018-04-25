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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:55

Didimli şehit şahadetinin 20. yılında dualarla anıldı

Aydın’ın Didim İlçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi’nde, 20 yıl önce şehit düşen Soner Turan, adının verildiği okulda dualarla yad edildi.25 Nisan 1998’de Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Didimli Soner...

Didimli şehit şahadetinin 20. yılında dualarla anıldı
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Aydın’ın Didim İlçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi’nde, 20 yıl önce şehit düşen Soner Turan, adının verildiği okulda dualarla yad edildi.

25 Nisan 1998’de Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Didimli Soner Turan, şahadetinin 20. yıl dönümünde, adını taşıdığı okulda dualarla anıldı. Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan ve okul bahçesinde gerçekleştirilen anma programında, vatandaşlara yemek ve lokma hayrında bulunuldu. Anma programına Didim İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Kabakçı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, Okul Müdürü Mustafa Çoban, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi, yakınları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Nazilli Belediyesi mehteran takımı da marşlar okudu.

Şehitlerin ruhuna İlçe Müftülüğü personelinde Kur’an-ı Kerim okunması ve ardında dua edilmesiyle başlayan programda öğrenciler şiirler okudu. Şehit Soner Turan anısına düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödülleri verildi.

Didimli şehit Soner Turan’ın ikizi ve aynı zamanda Okul Aile Birliği Başkanlığı yapan İlker Turan, ikiz kardeşinin 25 Nisan 1998’de Bingöl’de şehit olduğunu belirterek, “Bizler her sene 25 Nisan tarihinde kardeşimin şehit oluşunun yıl dönümü dolayısıyla hayır yemeği yapıyoruz. Bu yıl da kardeşimin 20. yılı dolayısıyla okulumuzda senelik mevlid-i şerifi yerine getiriyoruz. Daha önce evimizde yapıyorduk ama son 3 yıldır okulda bunu düzenliyoruz. Kardeşimin isminin verildiği okulda halkımızla, misafirlerimizle, dostlarımızla yemekli mevlit organizasyonunda buluştuk. Katılan bütün aile dostlarımıza, büyüklerime ve halkımıza teşekkür ediyorum. Onu burada dualarla yad ediyoruz” dedi.
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