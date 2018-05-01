Doğaseverlerin gözdesi Arapapıştı Kanyonu’na ziyaretçi akını

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ’Dünyanın 8. harikası’ diyerek hizmete açtığı Bozdoğan’ın Kemer Barajı’ndaki Arapapıştı Kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor.

Efeler ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş doğa harikasıyla buluyor. Arapapıştı Kanyonu, Doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği cennetten bir köşe haline geldi.

’Dünyanın 8. harikası’ diyerek bizzat Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından hizmete açılan Bozdoğan’ın Kemer Barajı’ndaki Arapapıştı Kanyonu Doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer. Efeler ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş, dünyanın 8. harikasını ziyaret ediyor.

380 metre yüksekliğinde, 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası olan Arapapıştı Kanyonunda kaya mezarları, harika bir doğal güzellik, birçok bitki örtüsü ve birçoğu kitaplarda gördüğümüz hayvanlar bulunuyor. Bozdoğan’ın Kemer Barajı’ndaki Arapapıştı Kanyonu eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini misafir etmeye devam ediyor.

Arapapıştı kanyonuna ziyaret eden Söke Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri, düzenlenen organizasyonla kanyonun eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Bizzat Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından temin edilen araçla Söke’den Bozdoğan’a gelen Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Cennetten bir köşeyi Aydınlılara armağan eden Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini ileten Söke Zirve Dağcılık Kulübü Şube Başkanı Faysal Yeşilyağcı,“Zirve Dağcılık olarak sezon kapanışını üyelerimiz ile birlikte Dünyanın 8. Harikası olan Arapapıştı Kanyonu’nda yapmak istiyorduk. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan araç talebimiz oldu. Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu bizleri kırmadı. Böylesine güzel bir doğa harikasını Aydın’a kazandırdığı için sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Tekneyle iki saate yakın doğa ile iç içe olan Söke Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri, “Tekneyle iki saate yakın bitmesini istemediğimiz harika bir yolculuk yaptık. Burası gerçekten bir doğa harikası adeta bir cennet. Zirve Dağcılık ekibi olarak buraya gelmekten çok mutluyuz. Türkiye coğrafyasında böyle bir doğa harikasını bulmak çok zor. Kayaların arasında çok temiz bir su üzerinde bulunmak bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Özlem Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kendisinin bir doğasever olduğunu Arapapıştı Kanyonu’nu keşfederek bizlerle buluşturduğu için bir kez daha şahit olduk. Çevreye, hayata, dünyaya bir kadın gözüyle bakmanın ne demek olduğunu biz Aydın’da anladık. Biz doğaseverleri de böylesine güzel bir doğa ve hizmetle buluşturduğu için çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.