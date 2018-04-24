Dünya çocuklarından Başkan Alıcık’a ziyaret

14. Uluslararası 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Nazilli’ye gelen Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Osetya halk dansları ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından kortej yürüyüşü yapıldı. Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri Nazilli’deki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Her yıl Nazilli’de büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerinin bu yılki konuk ülkeleri Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Osetya oldu.

Başkan Alıcık’ı makamında ziyaret eden konuk öğrenciler, Türkiye’de olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, “Nazilli’yi ziyaret etmek bizim için çok heyecan verici oldu. Buradaki gösterilerimiz için aylarca hazırlık yaptık. Atatürk’e biz çocuklara böyle bir bayram hediye ettiği için teşekkür ediyoruz. Bize burada ev sahipliği yapan başkanımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı.

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram, büyük bir anlam taşımakta ve bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir” diyen Başkan Alıcık ise, “Yarınımızın teminatı olan çocuklarımıza karşı en büyük görev bizlere düşmektedir. Onları, yarınlara en iyi şekilde hazırlamalı ve bize emanet edilen bu ülkeyi en ileri seviyede onlara bırakmalıyız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçemizde coşkulu bir şekilde kutlanacak. Kutlamalara katılan ve çocuklarımızın yanında olarak onlara bu önemli günde destek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuk ülkelerin hediyelerini kabul eden Alıcık, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek bol bol sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretlerin ardından, Belediye Meydanı, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, İstasyon Meydanı ve Namık Kemal Caddesi’nde kortej yürüyüşü yapıldı.

Nazilli Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen halk dansları gösterileri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.