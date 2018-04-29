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29 Nisan 2018 Pazar 14:20

Duygu Göğde güven tazeledi

AK Parti Aydın 5. Kadın Kolları Olağan Kongresinde mevcut başkan Duygu Göğde güven tazeledi.AK Parti Aydın 5’inci Kadın Kolları Olağan Kongresi, Ayddın Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını AK Parti Genel Merkez Kadın...

Duygu Göğde güven tazeledi
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AK Parti Aydın 5. Kadın Kolları Olağan Kongresinde mevcut başkan Duygu Göğde güven tazeledi.

AK Parti Aydın 5’inci Kadın Kolları Olağan Kongresi, Ayddın Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı ve Ege Koordinatörü Jülide İskenderoğlu’nun yaptığı kongrede genel merkez tarafından geçtiğimiz aylarda atanan Duygu Göğde yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, “Ben bu yola çıktığımda iki yıl oldu. Ama bu davaya gönül vereli çok oldu. Teşkilatın içinde yer aldığım günden bu yana hakikaten bu teşkilatın içinde olduğuma çok memnun oldum, gurur duydum. Hepinizle ayrı ayrı görüşmelerimiz çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımızda gördüm ki bu davaya gönül vermiş ak kadınlarımızı, hiçbir şey yıldıramıyor. Önümüzdeki seçim ve daha sonraki seçimlerde zamanları ne olursa olsun bizler 17 ilçemiz bütün mahallelerimiz ve sandıklarımız olmak üzere önümüzdeki seçime hazırız. Şu anda yapılandırmalarımız tamamlandı, teşkilatlarımızla seçimlere hazır durumdayız. Bu kutlu yürüyüşte hazırız, ve Aydın’ı hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Kongreye AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer katıldı.
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