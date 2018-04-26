Efeler AK Parti’de SKM yönetimi belirlendi

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, yaptığı açıklamada; “AK Parti Efeler İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi yönetimi oluşturulmuştur. Başkanlığa önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanlarımızdan Demet Pilevneli, Başkan Yardımcılığına Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Rıza Posacı, Hukuk ve Eğitim İşler Sorumlusu önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Av. Oğuz Kendirlioğlu, Tanıtım Medya İzleme Sorumlusu Levent Dönmez, Bilgi İşlem Sorumlusu Cevdet Baba, Mali İşler Sorumlusu Ömer Kurt, Program Sorumlusu Levent Sabancı olarak görevlendirilmiştir. AK davamıza ve Efeler ilçemize hayırlara vesile olsun” dedi.

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