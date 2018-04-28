Efeler Belediyesi Kent Belleği ve Araştırma Merkezi hizmete açıldı

Efeler Belediyesi Kent Belleği ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.Macar ustalar tarafından 1925-1927 yılları arasında yapılan ve yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan Bosnalı Konağı; Efeler Belediyesi tarafından...

Efeler Belediyesi Kent Belleği ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Macar ustalar tarafından 1925-1927 yılları arasında yapılan ve yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan Bosnalı Konağı; Efeler Belediyesi tarafından restore edilerek, Kent Belleği ve Araştırma Merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın, düzenlenen törenle açılışını gerçekleştirdiği Kent Belleği ve Araştırma Merkezi; 6 bin sayfa belge, 2 bin 300 fotoğraf, 13 video görüntü ile Aydın’ın tarihinin, dijital ortamda gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.

Avukat Nejat Doyuran’ın; Aydın’ın tarih, kültür ve doğal yapısıyla ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Bosnalı Konağı’nın restorasyon çalışmasını 600 bin liraya ulaşan harcama ile bizzat Efeler Belediyesi tarafından yapıldığını ifade etti.

Başkan Özakcan, şöyle konuştu: “Toplumcu, sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak kültürel çalışmalar ve sanatsal çalışmaların her alanıyla ilgili etkinliklerin içinde olduk. Açmış olduğumuz kültür sanat evlerimizde, toplumumuzla güzel sanatları buluşturmayı amaç edindik. Aydın’ımızda 250’nin üzerinde tescilli konak var. Aydın ilimiz, tarihi yapısı ve dokusuyla geçmişi çok derin, çok değerli bir birikime sahip. Bunu değerlendirdiğimiz ölçüde topluma faydalı bir hizmeti yerine getirmiş olacağız. 250 konutun hepsini ele almak restore etmek kısa vadede mümkün değil ama bir ucundan başladık. Bosnalı Konağı, bizim 4’üncü restore ettiğimiz konak. Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi’mizde otistik çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Toplumumuzda çok büyük bir memnuniyet oluşturduğumuzun farkındayız. Bu memnuniyeti artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

Bosnalı Konağı’nın 1925-1927 yılları arasında Macar ustalar tarafından yapıldığını ve son 30 yıldır ise tavanı çökmüş, merdivenleri çıkılamaz hale gelmiş, harap ve içine girilemeyecek durumda olduğuna dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bosnalı Konağı’nı, restorasyonla doğal ve eski yapısına kavuşturduk. 2016 yılında restorasyon çalışmalarımız tamamlandı. 2015 yılında ise sahiplerinden bedeli karşılığında aldık. 600 bin liraya ulaşan harcama ile restorasyon çalışmasını bizzat Efeler Belediyesi olarak yaptık. Mehmet Özçakır, bir ödül töreninde konuşma yapmıştı; ‘Aydın’ımızın en büyük eksiği Kent Bilgi ve Arşiv Merkezimizin olmayışı, Belediye Başkanlarımız bu konunun üzerinde dursunlar’ demişti. Aynı programda Sayın Özçakır’dan sonra yaptığım konuşmada ‘Söz veriyorum, restorasyonunu tamamladığımız Bosnalı Konağı’mızı dijital arşivimizin sunulacağı bir yer olarak tahsis edeceğim’ demiştim. Bugün sözümüzü yerine getirmiş olduk. Bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 6 bin sayfa belge, 2 bin 300 fotoğraf, 13 video görüntü olmak üzere Aydınımızın arşivi dijital ortamda halkımıza sunulur hale geldi. Merkezimizin daha da zenginleşmesini temenni ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum.”