AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 10:43

Efeler Belediyesi’nde ilginç hazırlık

Türkiye’de uzun ömürlü insanların yaşadığı şehirlerin başında gelen Aydın’da Efeler Belediyesi’nde hummalı bir tabut hazırlığı başladı. Kemer Mezarlığı’na ziyarete gelen vatandaşlar mezarlıkta yeni sipariş edilmiş onlarca...

Efeler Belediyesi'nde ilginç hazırlık
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye’de uzun ömürlü insanların yaşadığı şehirlerin başında gelen Aydın’da Efeler Belediyesi’nde hummalı bir tabut hazırlığı başladı. Kemer Mezarlığı’na ziyarete gelen vatandaşlar mezarlıkta yeni sipariş edilmiş onlarca tabut ile karşılaşınca şaşırdı. Bu kadar tabutun niçin alındığı konusunda yetkililer herhangi bir açıklama yapılmazken mezarlık ziyaretçileri tabutları ‘sahibini bekleyen tabutlar’ başlığı ile paylaştı.

Aydın’da önceki gün ölmüş yakınlarını ziyaret etmek için Efeler ilçe merkezinde bulunan Kemer Mezarığı’na giden vatandaşlar şehitlik önünde çok sayıda tabut ile karşılaştı. Yeni geldiği öğrenilen sıfır tabutların oldukça fazla olması mezarlık ziyaretçilerini şaşırttı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku