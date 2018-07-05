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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:11

Efeler Belediyesi’nden basketbola 100 bin TL’lik destek

Efeler Belediyesi Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Efe Spor Basketbol Kulübü’ne 100 bin TL maddi destekte bulunacak.Efeler Belediyesi Temmuz Ayı ikinci belediye meclis toplantısı belediye meclis salonunda toplandı. Belediye Başkanı M. Mesut...

Efeler Belediyesi'nden basketbola 100 bin TL'lik destek
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Efeler Belediyesi Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Efe Spor Basketbol Kulübü’ne 100 bin TL maddi destekte bulunacak.

Efeler Belediyesi Temmuz Ayı ikinci belediye meclis toplantısı belediye meclis salonunda toplandı. Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın başkanlık ettiği toplantıda bir önceki toplantıda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyonlara gönderilen 12 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis, Efeler’de faaliyet gösteren Efe Spor Basketbol Kulübü’nün 2018-2019 sezonunda yer alacağı Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edeceğinden 100 bin TL maddi destekte bulunulmasına oy birliği ile karar verdi.

Kendisinin de kulübün müsabakalarına katıldığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Spor ve sporcu dostu bir belediye olarak spor kulüplerine desteklerinin süreceğini belirtti.
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