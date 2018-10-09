AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 17:06

Efeler Belediyesi’nden beş bin kişilik aşure hayrı

Efeler Belediyesi Zafer Meydanı’nda beş bin kişilik aşure hayrı düzenledi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından da vatandaşlara ikram edilen 5 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.Salı Pazarı gününe denk gelen hayır...

Efeler Belediyesi'nden beş bin kişilik aşure hayrı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Efeler Belediyesi Zafer Meydanı’nda beş bin kişilik aşure hayrı düzenledi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından da vatandaşlara ikram edilen 5 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Salı Pazarı gününe denk gelen hayır da vatandaşlar ve esnaf aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, düzenlenen hayır nedeniyle Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ettiler. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulunan Başkan Özakcan, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Zafer Meydanı’nın da düzenlenen aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yapılan duaların ardından başlayan aşure hayrında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kültürümüzde önemli bir yeri olan Muharrem ayının gelişiyle birlikte vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Muharrem ayında 10 peygamberimizin bolluk ve bereketi vardır. Her zaman kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşımımız daim olsun. Allah kabul etsin ve sağlıkla tekrarını nasip etsin" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku