Efeler Belediyesi’nden ’Çölyak’ hastalarına destek

Efeler Belediyesi, ‘glütene karşı ömür boyu süren alerji’ olarak da bilinen ‘Çölyak’ hastalarına destek oluyor.

Efeler Belediyesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan Pastacılık Çırağı Kursu kapsamında glütensiz ürünler kullanılarak, Çölyak hastalarının tüketebileceği yiyecekler üretiliyor.

Çölyak Hastaları ile çocuğu çölyak hastası olan aileler söz konusu kursa ücretsiz olarak katılarak; daha önce yiyemedikleri simit, pasta, tatlı, kurabiye gibi ürünleri; glüten içermeyen maddeler kullanarak, hem yapmayı öğreniyor hem de rahatlıkla tüketebiliyor.

‘Çölyak’ ile ilgili bilgiler veren Aydın Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı, şöyle konuştu:

“Glütensiz ürünleri bulmamız çok zor. Bulsak da bu ürünler çok pahalı oluyor. Çocuklarımızın bir simidi koklaması ya da yaş pastaya ağlayarak bakmaları bizi çok üzüyordu. Bazı insanlar, ‘ekmek yemeyeceksiniz ne var bunda’ diye yaklaşabiliyor fakat ekmek yememekle bitmiyor. Glütenli ürünlerle aynı yerde hazırlanmış ürünleri yiyemiyoruz. Rafta satılan tüm ürünlerin içinde glüten var. Çocuklarımızın bir kez diyetini bozması demek onların 6 ay gelişim bozukluğu yaşamalarına sebep olur, yani 6 ay gelişimi durur. Bu kursu bize kazandıran Efeler Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ederiz. Kurs sayesinde, çocuklarımız glütensiz ürünlerle hazırlanan simit, kurabiye, halka tatlısı gibi birçok yiyeceği ilk kez tatmanın mutluluğunu yaşadı.”

Çölyak hastası çocuğu olan anne Hilal Bilgiç ise, şunları söyledi:

“Kerem, Aydın’daki küçük çölyaklılardan birisi. Biz çölyakla erken tanıştık. 1 yaşında gelişimimiz tamamen durdu. 4 buçuk yıldır diyet yapıyoruz. Hayatımız tamamen onun sağlıklı olması üzerine kurulu. Çalışan bir anne olarak haftanın bir günü kursumuza gelmek haftanın bütün yorgunluğunu alıyor. Normalde bulamadığımız ve yapamadığımız yiyecekleri burada yapıyoruz. Çocuklarımızın bu ürünleri rahatlıkla tüketirken gözlerindeki ışıltıyı, sevinçlerini görüyoruz. Bu paha biçilemez bir mutluluk. Geçen hafta oğlum ilk kez halka tatlısı yedi. Bizim yiyebileceklerimiz kısıtlı. Bu nedenle markete girmekten bile çekiniyoruz. Kursumuzun açılmasına vesile olan hem dernek başkanımız Nilgün Hanıma hem de Efeler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Umarız birlikteliğimiz devam eder ve Aydın’daki çölyak hastalarının sıkıntılarını gideririz.”

Lise son sınıf öğrencisi Çölyak Hastası Hasime Yetim, yaklaşık bir senedir diyet yaptığını belirterek, “Hem üniversite sınavına hazırlanıyorum hem de hafta sonları Efeler Belediyesi’nin desteği ile açılan kursa geliyorum. Ailemden ayrı farklı bir kente üniversite eğitimi için gitmem durumumda, orada yiyebileceğim ürünleri bu kursta öğreniyorum. Hem hayata hazırlanıyorum hem de üniversite sınavına hazırlanıyorum” dedi.

Efeler ilçesinde yaşayan tüm vatandaşların sağlığı, mutluluğu ve huzuru için Efeler Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Gerek üniversite öğrenimi, gerek ailelerin tayini gibi farklı sebeplerle; Aydın’ımıza, Efeler ilçemize yerleşen Çölyak hastası vatandaşlarımızın sağlığı için çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşen Aşçı Yardımcılığı Kursu’nda ücretsiz olarak Çölyak hastalarının rahatlıkla tüketebileceği glütensiz yiyecekler hazırlanıyor. Çölyak hastası vatandaşlarımız ve çocuğu Çölyak hastası olan aileler kursumuza ücretsiz olarak katılarak bu yemeklerin nasıl hazırlanacağını öğrenebiliyor. Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği toplumun tüm kesimiyle ilgili projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.