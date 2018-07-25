Efeler’in yolları yenileniyor

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efeler Belediyesi’nin Mimar Sinan ve Girne Mahallelerinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasını 200 dereceye ulaşan sıcaklığa aldırmadan yerinde inceledi.

Efeler Belediyesi yollarda ulaşımı daha rahat hale getirmek ve ilçede modernliği sağlamak amacıyla başlattığı yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde yol yenileme çalışmaları yapan Efeler Belediyesi, Mimar Sinan ve Girne Mahallelerinde de sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

İlçedeki vatandaşların en iyi hizmeti alması için gecesini gündüzüne katan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 160 derecede dökülen sıcak asfalt ve 30-35 derece hava sıcaklığı ile birlikte 200 dereceye ulaşan sıcaklığa aldırmadan çalışmaların yapıldığı tüm sokakları gezerek yetkili personellerden çalışmalar hakkında bilgiler alarak talimatlar verdi.

Yol yapımında önceliklerinin alt yapı çalışmaları olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Büyükşehir yasası ile birlikte mahalleye dönüşen yerleşim alanlarımız ve şehir merkezimizde yol çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Telekom, su, kanalizasyon ve elektrik ile ilgili alt yapılarının tamamlanmasının ardından yollara son halini vermek için ekiplerimiz süratle çalışmalar başlıyorlar. Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan Mimar Sinan Mahallesi 2235, 2401, 2435 ve Girne Mahallesi 2077 sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki dönemde de asfalt yapılabilecek yollara asfalt, yapılamayacak yollara da kilitli parke taşı döşemek sureti ile vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttıracak yol çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.