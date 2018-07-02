Ege ihracatı 13 milyar dolara ulaştı

Türkiye’de 2018 yılında ihracat artış rekortmeni olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 86 milyon dolar ihracata imza attı. EİB’nin ihracatı 2017 yılı Haziran ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. EİB,...

Türkiye’de 2018 yılında ihracat artış rekortmeni olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 86 milyon dolar ihracata imza attı. EİB’nin ihracatı 2017 yılı Haziran ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. EİB, 2017 yılı Haziran ayında 999 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı.

Haziran ayında Türkiye’nin ihracatı ise; yüzde 5 artış göstererek, 12 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin 2017 yılı Haziran ayındaki ihracatı ise; 12 milyar 3 milyon dolar olmuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2018 yılı Haziran ayında 631 milyon 665 bin dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 6’lık artışla 353 milyon dolardan 373 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 10’luk artışla 81 milyon 721 bin dolara çıktı.

EİB’nin yıllık ihracatı 13 milyar dolara dayandı

Yılın ilk yarısında yüzde 20’lik ihracat artışıyla 6 milyar 647 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Egeli ihracatçıların son 1 yıllık ihracatı ise; yüzde 18’lik artışla 12 milyar 938 milyon dolara ulaştı. EİB’nin hedefi Temmuz ayında yıllık ihracatta 13 milyar doları aşmak olacak.

Ege İhracatçı Birlikleri çatı altındaki 12 ihracatçı birliğinin, 10 tanesi 2018 yılı Haziran ayında, bir önceki Haziran ayına göre ihracatını arttırmayı başarırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2017 yılı Haziran ayı performanslarının gerisinde kaldılar.

Demir ihracatı zirveye demir attı

2018 yılına parlak bir giriş yapan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 125 milyon 717 bin dolarlık ihracata imza attı. 2017 yılı Haziran ayında 83 milyon 19 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Egeli demir ihracatçıları, 2018 yılı Haziran ayında ihracatlarını yüzde 51 arttırma başarısı gösterdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise; 110 milyon 209 bin dolarlık döviz getirisi ile en fazla ihracat yapan ikinci sektör oldu ve zirveye ortak oldu.

Haziran ayında ihracatını yüzde 21 arttıran Ege Tütün İhracatçıları Birliği 85 milyon 871 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 1 milyar doları aştı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Haziran ayında yüzde 10,4’lük ihracat artış hızı yakaladı ve 81 milyon 721 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. 79 milyon 556 bin dolarlık ihracat yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği beşinci basamağın sahibi oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yıllık 1 milyar 8 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak 1 milyar dolar barajı üzerinde tutunacağını ortaya koydu.

Meyve sebze ve mamulleri ihracatı koşar adım

Başarılı bir yıl geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Haziran ayında yüzde 11’lik ihracat artışı yakaladı ve 70 milyon 41 bin dolarlık ihracata imza attı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 2’lik artışla 51 milyon 117 bin dolara ulaştı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 44 milyon 836 bin dolarlık ihracatı kayda alırken, ihracatını yüzde 20 arttıran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 28 milyon 489 bin dolar ihracata imza attı.

Haziran ayında ihracatı yüzde 9’luk düşüş yaşayan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 18 milyon 479 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. İhracatını yüzde 14 arttıran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 14 milyon 324 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Haziran ayında ihracatı yüzde 48’lik düşüş gösteren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 11 milyon 198 bin dolarlık ihracat yaptı.

Egeli ihracatçılar en fazla ihracatı Almanya’ya yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Haziran ayı ihracatında Almanya 130 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korudu. Egeli ihracatçılar, Almanya’ya 2018 yılının 6 aylık döneminde ise; 768 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Almanya’yı 82 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri, 69 milyon dolarlık ihracatla İngiltere izlerken, Haziran ayında Egeli ihracatçıların Mısır’a yaptığı ihracat yüzde 177’lik artışla 12 milyon dolardan 33 milyon dolara yükseldi. Egeli ihracatçıların önemli artış yakaladığı diğer pazarlar ise; yüzde 46’lık artış ve 59 milyon dolarlık ihracat ile Fransa, yüzde 41’lik ihracat yükselişi ve 30 milyon dolarlık ihracatla Çin ve yüzde 40’lık artış ve 25 milyon dolarlık dış satımla Yunanistan oldu.

Yılın ilk yarısı beklentilerimize uygun geçti

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılının ilk yarısının beklentileri doğrultusunda geride kaldığını, ihracatlarının 13 milyar dolara dayandığını kaydetti.

Haziran ayında Türkiye’nin ihracatının yüzde 5 arttığını, EİB’nin ihracat artış hızının ise yüzde 9 olduğu bilgisini veren Eskinazi, "Ocak - Haziran döneminde ise; Türkiye’nin ihracatı yüzde 12 artarken, EİB ihracatını yüzde 20 arttırdı. Benzer tablonun yılsonunda da oluşması için İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım odaklı, katma değerli ürün ihracatını arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Seçim geride kaldı gündem ekonomi ve ihracat olmalı" diyen Eskinazi, OHAL uygulamasının kalkması ile birlikte Türkiye hızla normalleşeceğini, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım konusunda daha istekli olacağını, bu sayede Türk ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7.4’lük büyüme rakamını aşacağını, ihracat rakamlarının da artışına devam edeceğini sözlerine ekledi.