Ege ihracatında bahar bereketi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ihracatında bahar bereketi. EİB üyeleri, Nisan ayında yüzde 25’lik artışla 1 milyar 67 milyon 161 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırdı. EİB’nin 2017 yılı Nisan ayı ihracatı 855 milyon dolardı.EİB’nin...

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ihracatında bahar bereketi. EİB üyeleri, Nisan ayında yüzde 25’lik artışla 1 milyar 67 milyon 161 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırdı. EİB’nin 2017 yılı Nisan ayı ihracatı 855 milyon dolardı.

EİB’nin ihracatı 2018 yılının Ocak - Nisan döneminde yüzde 23’lük yükselişle 4 milyar 427 milyon dolar olurken, son bir yıllık ihracatı ise; yüzde 16’lık sıçramayla 12 milyar 668 milyon dolara yükseldi. Egeli ihracatçılar, 2018 yılı sonu için belirledikleri 13 milyar dolar ihracat rakamına koşar adım ilerliyor.

Nisan ayında, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 10 tanesi ihracatını arttırırken 2 tanesi 2017 yılı Nisan ayı ihracat performansının gerisinde kaldı.

Sanayi ürünleri yüzde 30, tarım ürünleri yüzde 22 arttı

Nisan ayında; Ege İhracatçı Birlikleri tarafından kayda alınan sanayi ürünleri ihracatı 2017 yılı Nisan ayına göre yüzde 30’luk artışla 470 milyon dolardan, 609 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatı ise; yüzde 22’lik yükselişle 309 milyon dolardan 377 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı yüzde 5 artışla 80 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Hububat ihracatı iki aydır artış rekoru kırıyor

Haşhaş tohumu ihracatında en önemli ihraç pazarı Hindistan’da yaşanan krizin aşılması sonrasında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mart ayından sonra Nisan ayında da yüzde 116’lık ihracat artış hızı yakaladı ve 44 milyon 767 bin dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekora imza attı.

Demir ihracatı zirveye abone oldu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Nisan ayında gerçekleştirdiği 129 milyon 185 bin dolarlık ihracat rakamıyla 2018 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarından sonra Nisan ayında da zirvede yer aldı. Zirveye abone olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 2017 yılı Nisan ayına göre yüzde 88 artış gösterdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2017 yılı Nisan ayına göre ihracatını yüzde 24 arttırarak 90 milyon dolardan, 112 milyon dolara çıkardı. EHKİB’in son 1 yıllık ihracatı ise; 1 milyar 354 milyon dolara çıktı. EHKİB 2018 yılı sonu için belirlediği 1.5 milyar dolar ihracat rakamına emin adımlarla ilerliyor.

İhracatın yıldızlarından Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise; Nisan ayında yüzde 33’lük ihracat artış hızı yakaladı ve 87 milyon 645 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık ihracatta 994 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı ve Mayıs ayında 1 milyar dolar barajını geçeceğinin işaretini verdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 2017 yılı Nisan ayında 76 milyon dolar iken, 2018 yılı Nisan ayında yüzde 5’lik artışla 80 milyon 299 bin dolarlık yeraltı zenginliğini dünyanın dört bir tarafına ihraç etti.

Kuru meyve ihracatı yüzde 13 arttı

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin yüzde 61’ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Nisan ayı ihracatı yüzde 13’lük artışla 65 milyon 513 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Nisan ayın ihracatı ise, yüzde 30’luk artış hızıyla 56 milyon 201 bin dolar oldu.

Nisan ayında Ege Tütün İhracatçıları Birliği 53 milyon 22 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 48 milyon 927 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Zeytinyağı ihracatı düştü, Tekstil ve Deri ihracatı arttı

Yaklaşık 1.5 yıldır ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracatı Nisan ayında yüzde 14’lük düşüşle 19 milyon 30 bin dolara inerken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 7’lik artışla 22 milyon 440 bin dolara, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise; yüzde 14’lük yükselişle 10 milyon 243 bin dolara çıktı.

EİB’nin ihracatı Türkiye ortalamasının üzerinde artıyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılının ilk dört aylık döneminde ihracatta parlak bir tablo ortaya koyduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılı için belirledikleri 13 milyar dolar ihracat hedefine koşar adım gittiklerini kaydetti.

Türkiye’nin Nisan ayı ihracatının yüzde 15’lik artışla 13 milyar 548 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Ünlütürk, "Nisan ayında EİB’nin ihracatı ise yüzde 25 artış gösterdi. 2018 yılının 4 aylık dönemine baktığımızda da Türkiye’nin ihracatı yüzde 14 artarken, EİB’nin ihracatı yüzde 23 artış kaydetti. Benzer performansı 2018 yılının kalan diliminde de gösterip Türkiye ihracatından aldığımız payı arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.