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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:06

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi deve güreşi takvimi belirlendi

Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nin en önemli kış eğlenceleri ve kültür organizasyonları arasında yer alan ve her çatımın binlerce kişi tarafından izlenen deve güreşlerinin takvimi belirlendi. Küresel ısınmanın da etkisi nedeniyle kısa...

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi deve güreşi takvimi belirlendi
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Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nin en önemli kış eğlenceleri ve kültür organizasyonları arasında yer alan ve her çatımın binlerce kişi tarafından izlenen deve güreşlerinin takvimi belirlendi. Küresel ısınmanın da etkisi nedeniyle kısa süren kış mevsiminden dolayı güreşlerin çoğunluğu Ocak ve Şubat ayına alındı.

Devecilik Kültür ve Deve Güreşleri Federasyonu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 2018-2019 kış dönemi deve güreşi sezonu takvimi belirlendi. İlk güreş 18 Kasım’da Işıklı’da daylakların sezona hazırlık maçı ile başlayacak. Son güreş de 24 Mart’ta Yazıdere ve Karacasu’da gerçekleştirilecek.

Daha önceki yıllarda yaklaşık 5 ay boyunca her hafta sonu devam eden deve güreşleri bu yıl yaklaşık 4 ay sürecek. Eski kışların yaşanmaması ve develerin sıcak havada güreş tutmadığı için güreş takviminin kısaltıldığı belirtildi.

Türkiye’de deve güreşlerinin ilk olarak başladığı bölge olarak bilinen Aydın başta olmak üzere, Muğla, İzmir, Denizli, Antalya, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale illerinde gerçekleştirilecek deve güreşlerinin takvimi şu şekilde belirlendi.

18 Kasım; Işıklı, Yalıkavak, 25 Kasım Karpuzlu, Bafa, Atça, 02 Aralık; Koçarlı, Bozyurt, Güllük, Turgutlu, 9 Aralık; Didim, Köşk, Ulucak, Bergama, 16 Aralık; Buharkent, Hacıaliobası, Kemalpaşa, Bayındır, 22 Aralık Cumartesi; Aydın, 23 Aralık; Aydın, Dikili, Pelitköy, Demre, 30 Aralık; Çine, Kuşadası, Kumluca, 06 Ocak; İncirliova, Bodrum, Harmandalı, Ayvalık, 12 Ocak Cumartesi; Germencik, 13 Ocak; Germencik, Menemen, 20 Ocak; Yatağan, Selçuk, Çanakkale, 27 Ocak; Sultanhisar,, Selimiye, Tire, Burhaniye, 02 Şubat Cumartesi; Akçova, 03 Şubat; Söke, Yenipazar, Torbalı, Biga, 10 Şubat; Kuyucak, Milas, Ödemiş, Umurbey 17 Şubat; Nazilli, Çine 24 Şubat; Bozdoğan Salihli 03 Mart; Köşk, 17 Mart; Ortaklar, 24 Mart; yazıdere veKaracasu olarak belirlendi.

Bu yıl bazı haftalarda Cumartesi günlerinde de güreş tertip edilirken pehlivan develerin yürüyüş sporları ile sezon hazırlıklarına başladığı belirtildi.
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