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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:03

Eğitim Fakültesi öğrencileri bilimsel projelerini sergiledi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğrencileri yıl boyunca yapmış oldukları bilimsel ve teknolojik çalışmaları düzenlenen etkinlikle sergiledi.ADÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri...

Eğitim Fakültesi öğrencileri bilimsel projelerini sergiledi
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Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğrencileri yıl boyunca yapmış oldukları bilimsel ve teknolojik çalışmaları düzenlenen etkinlikle sergiledi.

ADÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Haftası kapsamında sergi etkinliği düzenledi. Eğitim Fakültesi ana binada düzenlenen etkinlikte öğrenciler tasarladıkları projeler görücüye çıkardı. Çeşitli materyallerin görücüye çıktığı sergiyi üniversite öğrencileri ve dışarıdan gelen öğrenciler ve öğretmenler gezdi.

Hazırladıkları etkinlikleri herkesle paylaşmak istediklerini belirten, ADÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Doç.Dr. Hilal Aktamış “Bu hafta dünya STEM haftası. Bu kapsamda Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ve Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri teknoloji ve fenle ile ilgili hazırladıkları etkinlikleri herkesle paylaşmak istedik. Hem okuldaki öğrencilerimize hem de dışarıdan ilkokul ve ortaokullardan gelen öğrencilerimize paylaşmak amacı ile böyle bir sergi düzenledik. Tüm Türkiye’de ve dünyada STEM haftası nedeniyle değişik etkinlikler yapılıyor. Eğitim Fakültemizde özelikle Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümündeki arkadaşlar olarak bizimde böyle bir etkinlik yapmanın gerekli olduğunu düşündük. Sergimizde çeşitli materyaller var. Vr gözlük yaptı arkadaşlar. Normalde satın alınan gözlüğü öğrencilerimiz kendileri yaptılar. Onun dışında değişik harekete duyarlı, sensörlerle yapılan çalışmalarımız, robotik uygulamalarımız var. Kinetik enerjinin potansiyele, potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan çalışmalarımız mevcut” diye konuştu.
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