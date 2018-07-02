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02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:16

El emeğini ekonomiye dönüştürüyorlar

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, ev hanımları el emeklerini satarak mutfak giderlerine katkı sağlıyor.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ile Didim Belediyesi işbirliğinde el sanatları kursunu bitiren ev hanımların...

El emeğini ekonomiye dönüştürüyorlar
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AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, ev hanımları el emeklerini satarak mutfak giderlerine katkı sağlıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ile Didim Belediyesi işbirliğinde el sanatları kursunu bitiren ev hanımların evde ürettikleri el emeklerini satma fırsatını bulduğunu belirten Anadolu Güneş Kadınları Derneği Başkanı Yasemin Cura, kadın üyelerin kendi araların da kış boyu hazırlamış olduğu, el işlemeleri, takı, eldiven, bere, ahşap boyamaları, çocuk patileri gibi tamamen evde hazırlanmış ürünleri Altınkum sahilinde yerel yöneticilerin gösterdiği alanlarda sergilenmesi ve sergide elde edile gelirle her üye kendi mutfağına katkı sağlama gayesi taşıdığını ifade etti.

Cura, turizm sezonun sürdüğü Didim de kadının evinde ürettiğini düzenledikleri sergi ile el emeğini ekonomiye dönüştürme fırsatını bulduklarını sözlerine ekledi.
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