Kuşadası’na bağlı Davutlar’da elektrik akımına kapılan 30 yaşındaki üniversite mezunu sıhhi tesisatçı Hüseyin Bilgi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda sıhhi tesisat işleri yapan Hüseyin Bilgi, Davutlar’da rögarda çalışırken elindeki elektrikli cihazın suya değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Söke F.Karagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bilgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elektrik akımına kapılan sıhhi tesisatçı hayatını kaybetti
Kuşadası’na bağlı Davutlar’da elektrik akımına kapılan 30 yaşındaki üniversite mezunu sıhhi tesisatçı Hüseyin Bilgi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda sıhhi tesisat işleri yapan Hüseyin Bilgi, Davutlar’da rögarda...