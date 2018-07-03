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03 Temmuz 2018 Salı 09:34

Elektrik panosu yangınına itfaiye müdahale etti

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evin elektrik panosunun aşırı yüklenme sonucu alev alması ile çıkan yangına itfaiye müdahale etti.Edinilen bilgiye göre, Efeler Veysipaşa Mahallesi 1614 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki...

Elektrik panosu yangınına itfaiye müdahale etti
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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evin elektrik panosunun aşırı yüklenme sonucu alev alması ile çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Veysipaşa Mahallesi 1614 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairenin elektrik panosunda yangın çıktı. Aşırı yüklenmeden dolayı kabloların yanması ile çıkan yangın sonrası yapılan ihbar ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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