Elleri kelepçeli olarak kaçtı

Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine girmek üzere olan bir tutuklu elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Kaçan şahsı bulmak için ekipler seferber oldu.Edinilen bilgiye göre, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine nakil olan tutuklu Y.E cezaevine girmek üzereyken...

Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine girmek üzere olan bir tutuklu elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Kaçan şahsı bulmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine nakil olan tutuklu Y.E cezaevine girmek üzereyken araçtan atlayarak elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Olayın ardından Aydın Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri şahsı bulmak için bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şahsın kendisini bekleyen bir araçla kaçtığı tespit edilirken, araç terk edilmiş bir şekilde bulundu.

Kaçan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.