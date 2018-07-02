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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00

Engelli çift, Başkan Özakcan’ın imzası ile dünya evine girdi

Sevgileri engel tanımayan çiftin nikahını Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan kıydı.Efeler Belediyesi personeli, aynı zamanda Aydın Sosyal Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı olan, 50 yaşındaki Yücel Balkım ile 49 yaşındaki...

Engelli çift, Başkan Özakcan'ın imzası ile dünya evine girdi
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Sevgileri engel tanımayan çiftin nikahını Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan kıydı.

Efeler Belediyesi personeli, aynı zamanda Aydın Sosyal Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı olan, 50 yaşındaki Yücel Balkım ile 49 yaşındaki Sibel Köksal, Çeştepe Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın kıydığı nikahla dünya evine girdiler.

Balkım ve Köksal aileleri ile engelli vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen çiftin nikahını kıyan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Balkım ve Köksal ailelerinin çok değerli iki evladı Yücel ve Sibel evlenmek için bize başvurdular. Bizde evlenmelerinde bir sakınca görmeyerek şahitler ve katılımcılar huzurunda nikahlarını kıydık. Evlilikte mutlu olmanın yolu dört ‘S’ olarak formüle edilmiş; Birinci S sevgi, ikinci S saygı, üçüncü S sabır, dördüncü S sadakat. Ben sevgili Sibel ve Yücel’in bu değerlere yaşamları boyunca bağlı kalacaklarına, böylelikle hem kendilerine hem her iki aileye, hem de her iki ailenin dostları olarak hepimize huzur ve mutluluk vereceklerine inanıyor, güveniyorum. Bu duygu ve dileklerimle evlilik cüzdanını her ikisine birlikte teslim ediyorum. Rabbim ömür boyu mutlu etsin. Bu nikahın çiftimize, ailelerine ve tüm sevenlerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm evlenen çiftlere Efeler Belediyesi tarafından hediye edilen bir çift kahve fincanı ve Evlilik cüzdanı Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından alkışlarla çifte teslim edildi.
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