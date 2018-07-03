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03 Temmuz 2018 Salı 10:35

Engelsiz arslanların şampiyonluğunda Efeler pay sahibi oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde geçen sene Efeler Belediyesi’nin desteklediği Efeler Belediyesi Genç Efeler Spor Kulübü’nden transfer olan Bulut Kodal’ında yer aldığı Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şampiyon...

Engelsiz arslanların şampiyonluğunda Efeler pay sahibi oldu
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde geçen sene Efeler Belediyesi’nin desteklediği Efeler Belediyesi Genç Efeler Spor Kulübü’nden transfer olan Bulut Kodal’ında yer aldığı Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş RMK Marine’i 60-57 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı. Geçtiğimiz sene Eylül ayında Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü’nden Galatsaray’a transfer olan genç sporcu Bulut Kodal da şampiyonlukta pay sahibi olan sporcular arasında yer aldı. Galatasaray’ın şampiyonluğu Efeler’de de sevinçle karşılanırken, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Kodal’ı kutladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Efeler Belediyesi Genç Efeler Spor Kulübü’nün her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Engeller yaşamın ritmini yakalamaya engel değildir. Bu nedenle de engellerini hiçe sayarak top koşturan, ter döken sporcularımızı her zaman destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Bulut kardeşimiz takımımızda forma giyerken, başarılı performansı ile Galatasaraylı yetkililerin dikkatini çekmiş ve Süper Lig’e transfer olmuştur. Takımımızdan bu derece başarılı sporcuların yetişerek şampiyonluk yaşaması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Biz her zaman yetiştirici kulüp olma çabasındayız. Birçok oyuncu yetiştirdik ve buna devam edeceğiz. Elimizde Kodal gibi birçok yetenekli oyuncular var. Engelleri aşıp, tekerlekli sandalyede Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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