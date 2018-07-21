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21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:56

Enişteleri tarafından öldüren karı koca toprağa verildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, zanlı Mustafa Duran’ın boşanmak üzere olduğu eşinin aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak öldürdüğü 5 kişiden ikisi olan kayın birader ve karısı toprağa verildi.Eşi Tülin Duran ile boşanma...

Enişteleri tarafından öldüren karı koca toprağa verildi
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde, zanlı Mustafa Duran’ın boşanmak üzere olduğu eşinin aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak öldürdüğü 5 kişiden ikisi olan kayın birader ve karısı toprağa verildi.

Eşi Tülin Duran ile boşanma aşamasında olan Mustafa Duran’ın yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa rastgele ateş etmesi sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde, diğer kayınbirader Birol Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, eşi ve kızı Tuğçenur Duran’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Bekir Cihan Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç’ın cenazeleri öğle saatlerinde morgdan alınarak helallik alınması için cinayetin işlendiği evlerine getirildi. Daha sonra ilçeye bağlı Bozyurt Mahallesine getirilen çiftin cenazeleri kılının cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden diğer kayın birader olan Birol Karakılıç’ın otopsi işlemlerinin sürdüğü, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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