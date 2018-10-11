AYDIN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 22:03

Eşini 18 yerinden bıçaklayan müdüre 2 yıl aradan sonra 13 yıl ceza

Aydın’ın Çine ilçesinde 2 yıl önce eşini 18 yerinden bıçaklayan Çine’nin eski nüfus müdürü Adli Tıp Kurumu’nun verdiği raporun ardından tutuklandı. Olayın meydana geldiği dönemde Aydın ve Manisa’da ‘Cezai ehliyeti yok’ raporu...

Eşini 18 yerinden bıçaklayan müdüre 2 yıl aradan sonra 13 yıl ceza
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Aydın’ın Çine ilçesinde 2 yıl önce eşini 18 yerinden bıçaklayan Çine’nin eski nüfus müdürü Adli Tıp Kurumu’nun verdiği raporun ardından tutuklandı. Olayın meydana geldiği dönemde Aydın ve Manisa’da ‘Cezai ehliyeti yok’ raporu verildiği için serbest bırakılan eski müdür yeni raporla tutuklandı.

Olay 2016 yılının Temmuz ayında meydana gelmiş ve bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren Çine’nin eski Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Cemil Ögeday, evinde eşi M.Ö.’yü 18 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olay üzerine polis tarafından gözaltına alınan zanlı Cemil Ögeday tutuklanmış eşi de tedavi altına alınmıştı.

Mahkeme sürecinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülen Cemil Ögeday için her iki hastanede psiklojik sorunlarından dolayı ‘cezai ehliyeti yoktur’ raporu verdi. Bunun üzerine eski müdür olaydan 3 ay sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Devam eden mahkeme sürecinde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Cemil Ögeday’a burada yapılan izleme ve tetkikler sonucu cezai ehliyetinin olduğuna yönelik rapor verildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkmesi’ne ulaşan rapor sonucu mahkeme daha önce tutuksuz yargılanan Cemil Ögeday’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Ögeday’ın cezasını adli kontrol şartı ile çekeceği öğrenildi.
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