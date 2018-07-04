Eski radyolara hayat veriyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, yıllardır muhtarlık yapan Bahri Aşık, eski radyoları tamir ederek ustalık geleneğini yaşatıyor.

Didim Hisar Mahallesi Muhtarlığı görevini 33 yıldır sürdüren Bahri Aşık (72), muhtarlığının yanı sıra eski radyoları tamir ettiği gibi koleksiyonda oluşturarak yıllar öncesine ait radyoları muhafaza ederek gelecek nesillere taşımaya çalışıyor.

Uzun yıllardır radyo tamirciliğini yaptığını ifade eden Aşık, radyoların parçalarını Ankara başta olmak üzere araştırıp bulduğunu, bazı parçaları da yıpranmış eski atıl radyolardan derlediğini ve yedek parça sorununu bir şekilde giderdiğini belirtti.

Eski radyoları yeni radyolara nazaran daha mukavemetli olduğunu belirten Muhtar Bahri Aşık, bazı radyoların 50-60 yıllık mazisi olmasına rağmen halen lehimleri, montajları ve parçaları sapasağlam olduğunu, müşterilerden bu eskileri getiren olması halinde arızalarını bulup tamir ettiğini ve çalar hale getirdiğini sözlerine ekledi.