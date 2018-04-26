Esnaflardan Didim Ticaret Odası’na tebrik ziyareti

AYDIN (İHA) – Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş’a tebrik ziyaretinde bulundu.Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ve 2. Başkan Nihat Özçevik, Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu...

AYDIN (İHA) – Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ve 2. Başkan Nihat Özçevik, Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş’ı makamında ziyaret etti. Erul ve Özçevik, Erbaş’a seçildiği görevinin Didim ve ilçe esnaflarına hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Ziyarette Didim Esnaf Odası ve Didim Ticaret Odası üyelerinin ortak sorunları, odaların müşterek çalışmalar yapması, birlikte toplantılar gerçekleştirilmesi ve ilçe ekonomisi hakkında fikir alışverişi yapıldı.