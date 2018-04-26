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26 Nisan 2018 Perşembe 17:24

Ev sahibine 5, misafire 300 TL

Aydınspor 1923 yönetimi hafta sonu oynanacak olan Utaş Uşakspor, maçının bilet fiyatlarını ev sahibi takım için 5 TL, misafir takım taraftarları için 300 TL olarak belirledi.Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grupta bu hafta oynanacak olan...

Ev sahibine 5, misafire 300 TL
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Aydınspor 1923 yönetimi hafta sonu oynanacak olan Utaş Uşakspor, maçının bilet fiyatlarını ev sahibi takım için 5 TL, misafir takım taraftarları için 300 TL olarak belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grupta bu hafta oynanacak olan Aydınspor 1923-Utaş Uşakspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu. Aydınspor 1923 futbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “29.04.2018 - Saat 15:30 da Adnan Menderes Stadyumunda Aydınspor 1923 - UTAŞ Uşakspor ile oynayacak olduğumuz müsabakanın maç biletleri yönetim kurulumuz tarafından Kapalı Tribün 5 TL, Maraton Açık Tribün 1 TL, Kale Arkası Misafir Tribünü 300 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

İki takım içinde hayati önem taşıyan karşılaşmada Aydınspor 1923 lige tutunmak için, Utaş Uşakspor’da şampiyonluğunu ilan edip 2.lige yükselmek için galibiyet arayacak.
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