Ev sahibine 5, misafire 300 TL

Aydınspor 1923 yönetimi hafta sonu oynanacak olan Utaş Uşakspor, maçının bilet fiyatlarını ev sahibi takım için 5 TL, misafir takım taraftarları için 300 TL olarak belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grupta bu hafta oynanacak olan Aydınspor 1923-Utaş Uşakspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu. Aydınspor 1923 futbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “29.04.2018 - Saat 15:30 da Adnan Menderes Stadyumunda Aydınspor 1923 - UTAŞ Uşakspor ile oynayacak olduğumuz müsabakanın maç biletleri yönetim kurulumuz tarafından Kapalı Tribün 5 TL, Maraton Açık Tribün 1 TL, Kale Arkası Misafir Tribünü 300 TL olarak belirlenmiştir” denildi.İki takım içinde hayati önem taşıyan karşılaşmada Aydınspor 1923 lige tutunmak için, Utaş Uşakspor’da şampiyonluğunu ilan edip 2.lige yükselmek için galibiyet arayacak.