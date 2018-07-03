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03 Temmuz 2018 Salı 16:50

Genç Oğuzhan gözyaşları içinde toprağa verildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yol yapımı sırasında devrilen forkliftin altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Oğuzhan Erçeğ toprağa verildi.Bozdoğan’ın Başalan Mahallesinde yol yapım çalışmaları esnasında devrilen forkliftin...

Genç Oğuzhan gözyaşları içinde toprağa verildi
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yol yapımı sırasında devrilen forkliftin altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Oğuzhan Erçeğ toprağa verildi.

Bozdoğan’ın Başalan Mahallesinde yol yapım çalışmaları esnasında devrilen forkliftin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden Oğuzhan Erçeğ sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı. Başalan Mahalle Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Başalan Mahalle mezarlığına defnedilen Oğuzhan Erçeğ’in cenazesine ailesi, mahalle halkı ve sevenleri katıldı.
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