Germencik, 2. Uluslararası Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Sempozyumuna ev sahipliği yaptı

Germencik Belediyesi, 3 Mayıs Türkçülük gününde gerçekleştirdiği sempozyum ile yurt içi ve turt dışından katılan bilim insanını ağırladı.

Germencik Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen ve 3 oturumda yapılan sempozyumda birçok öğretim görevlisi ve araştırmacının binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Türk Milletinin Avrasya adı verilen ve Adriyatik’ten Çin seddine kadar uzanan bir bölgede yaşadığını ve bu konulara özgü araştırmalarını katılımcılarla paylaştığı sempozyuma ilgi yoğundu.

3 Mayıs Türkçülük Gününde gerçekleşen sempozyum da Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası açılış konuşmasını Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın yaptı. Başkan Akın, “Türk, bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil, ağırlıklı olarak Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu’da yaşayan, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır. 3 Mayıs 1944, milli bilinç ve benliğimizde yeşererek, binlerce yılın kültürüne duyulan sevgiyi ve o kültürün sahibi Türk milletini yüceltmeyi gaye edinen Türkçülerin, bu eşsiz azmine vurulmak istenen bir darbenin defedilmesine ve yüreklerimizde her daim var olan korlaşmış Türklük aşkının yeniden alevlenmesine zemin olan bir başkaldırışıdır. 3 Mayıs Türk milliyetçiliğinin varlık iradesini ortaya koyuşunun tarihi bir notudur. Yıllarca Adriyatik’ten Çin seddine kadar bir çok yerleşim alanında hüküm sürerek yaşayan Atalarımız ve Türk Milletinin yaşam alanları ve tarzlarını az sonra değerli hocalarımızdan dinleme imkanı bulacağız. Atalarımızın yaşam tarzları hakkında bilmediğimiz bir çok konuya da bu sempozyum sayesinde ulaşacağız. Sempozyuma katılan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. 3 Mayıs Türkçülük günümüz kutlu olsun. Böylesine anlamlı günde bizlere aktaracakları bilgilerle katkı sağlayacak değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Katılımları ile bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum” dedi.