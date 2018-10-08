Germencik Belediyesi kış spor okulları kursları başlıyor

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Germencik Belediyesi Spor Kulübü’nün iş birliği ile yürütülen ücretsiz kış spor okulu kayıtları başladı.2018-2019 yaz dönemi kurs ve seminerlerini tamamlayan Germencik Belediyesi...

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Germencik Belediyesi Spor Kulübü’nün iş birliği ile yürütülen ücretsiz kış spor okulu kayıtları başladı.

2018-2019 yaz dönemi kurs ve seminerlerini tamamlayan Germencik Belediyesi Kış Spor Okulu ile 7-16 yaş arası çocuklara eğitim verilecek. Germencik Belediyesi, futbol, voleybol, jimnastik ve basketbol gibi birçok alanda ücretsiz hizmet verecek. Çocuklar tüm bunların yanı sıra, tiyatro, sinema, oyunlar, yarışmalar ve eğitim seminerleri ile sadece bedenen değil ruhen de desteklenecek. Ön kayıtlar Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılabilecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın yaz spor okullarına vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Velilerimiz ve öğrencilerimizin yoğun talepleri doğrultusunda kurslarımızı kışın da devam ettirme kararı aldık. Çocuklarımızı yeni eğitim döneminde de uzman eğitimcilerle birlikte ilgili oldukları branşlardaki kurslarımıza bekliyorum. Ders programlarının yanı sıra kendilerini sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da rahatlatabilecekleri çeşitli aktivitelere davet ediyorum” dedi.