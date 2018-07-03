AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 12:31

Germencik Belediyesi yaz spor okuluna görkemli açılış

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Germencik Belediyesi Spor Kulübü’nün iş birliği ile yürütülen ücretsiz yaz spor okulunun açılışı Germencik Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başladı.Germencik Belediye...

Germencik Belediyesi yaz spor okuluna görkemli açılış
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Germencik Belediyesi Spor Kulübü’nün iş birliği ile yürütülen ücretsiz yaz spor okulunun açılışı Germencik Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başladı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Gençlik Hizmetleri Spor ve İlçe Müdürü Hüseyin Mermer, Belediye Spor Kulübü Başkanı Kamil Izgır’ın katılımıyla gerçekleşen açılışa veliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Yaz spor okulundaki ana amacın; yetenekli öğrencilerin tespit edilerek çeşitli spor dallarının altyapılarına ve ülke sporuna kazandırmak olduğu belirtildi. Germencik Belediyesi Yaz Spor Okulu’nun diğer belediye kurslarından farkı; çocuklar yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirirken bir yandan da kültür-sanat etkinlikleri ile desteklenmesidir.

2 ay boyunca devam edecek yaz spor okulunda futbol, futsal, voleybol, dart, muay thai (10-18 yaş), jimnastik, masa tenisi ve basketbol gibi birçok alanda ücretsiz hizmet verilecek. Çocuklar tüm bunların yanı sıra; tiyatro, sinema, yüzme, oyunlar, yarışmalar ve eğitim seminerleri ile sadece bedenen değil ruhen de desteklenecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Çocuklarımızın gelişimine ve becerilerine inanılmaz destek olacağını düşündüğümüz yaz okulu programımızı başlattık. Biz yarınların geleceği olan gençlerimizin becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Yaz okulumuz için kıymetli velilerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku