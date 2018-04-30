‘Germencik Bilimle Aydınlanıyor’ projesi tanıtıldı

Germencik Şehit Cafer Ortaokulu tarafından hazırlanan “Germencik Bilimle Aydınlanıyor” projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda proje ortaklarına bilgilendirmede bulunuldu. Projenin yürütücülüğü üstlenen Şehit Cafer Ortaokulu matematik öğretmenleri Derya Fidan Toprakçı ve Nevzat Angın tarafından proje hakkında hazırlanan sunum toplantıya katılanlara gösterildi, proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler aktarıldı.

Toplantıya katılan Germencik Kaymakamı Ayhan Işık proje ekibinde yer alan öğretmenleri ve okul yönetimini tebrik ederek, projenin uygulama sürecinde başarılar diledi.

TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanan 120 proje arasına girerek büyük bir başarıya imza atan Şehit Cafer Ortaokulu’nun “Germencik Bilimle Aydınlanıyor” projesi kapsamında iki gün boyunca Germencik Cumhuriyet meydanında çeşitli alanlarda atölye çalışmaları, sergi, gözlem, deney, söyleşi ve benzeri olmak üzere toplam 75 etkinlik düzenlenecek.