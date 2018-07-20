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20 Temmuz 2018 Cuma 08:14

Germencik boğa güreşine hazır

Germencik Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Germencik Alangüllü Arena Boğa Güreşi, 22 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın ve Boğacılar Derneği’nin katkılarıyla yapılacak...

Germencik boğa güreşine hazır
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Germencik Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Germencik Alangüllü Arena Boğa Güreşi, 22 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın ve Boğacılar Derneği’nin katkılarıyla yapılacak olan güreşte yaklaşık 110 boğa rakipleriyle karşılaşacağı anı bekliyor. Ege Bölgesi’nin çeşitli illerinden gelecek olan boğalardan 1. olan baş boğaya 5 bin lira ödül verilecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Bir Yörük kültürü olan Boğa güreşinin yine bir Yörük kültürü olan Deve güreşi gibi ülkemizin gelenek ve göreneklerinden olduğunu biliyoruz. Bu yıl Baş güreşinin yanı sıra Belediye Başkanlığı Kupası, Kaymakamlık Kupası, Ziraat Odası Başkanlığı Kupası başta olmak üzere birçok kupa sahibini bulacak. Festivalimize katılacak 120 Boğamız ve sahiplerine Pazar günü gerçekleşecek güreşlerde başarılar diliyorum” dedi.
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