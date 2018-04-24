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24 Nisan 2018 Salı 11:22

Germencik’te çocuklar doyasıya eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen 2’inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.Şişme oyun gruplarında eğlenen çocuklara patlamış mısır...

Germencik'te çocuklar doyasıya eğlendi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen 2’inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Şişme oyun gruplarında eğlenen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Barış Manço’nun sevilen şarkılarını seslendiren İzmanço grubunun konseriyle çocuklar bu güzel günü kutladı.

Sabah saatlerinde Germencik Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına konulan çelenk ile başlayan kutlamalar, Germencik ilçe stadyumunda okulların gerçekleştirdiği gösterilerle devam etti. Sonrasında yine Cumhuriyet meydanında Germencik Belediyesi tarafından organize edilen ve geçtiğimiz yıl ilki yapılan Uluslararası 23 Nisan çocuk şenliği bu yıl 2’incisine ev sahipliği yaptı. Ukrayna, Kuzey Osetya ve Kazakistanlı çocukların gerçekleştirdiği halk oyunları büyük beğeni topladı. Germencik Belediyesi Çocuklara patlamış mısır, pamuk şekeri, yüz boyama, şişme oyun parkı ve konserlerle unutamayacakları bir gün yaşattı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın çocuklara yönelik bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Her yıl kutlanan bu güzel bayramı iki yıldır biraz daha değişiklikler yaparak uluslararası düzeylerde kutlama girişimlerindeyiz. Geçtiğimiz yıl Ukrayna, Gürcistan ve Azerbeycan’ı ilçemizde konuk etmiştik. Bu yıl Kuzey Osetya, Kazakistan ve Ukrayna’lı çocuklar ilçemizde hemşerilerimiz ile bir araya geldi. Şenliğimizin amacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hem çocuklarımızı eğlendirmek, hem de çocuklarımızın çocukluğunu, bayramlarını güzel bir şekilde yaşamalarını sağlamak için bu şenliği düzenledik. Geçtiğimiz yıl başlattığımız şenliğimizi bundan sonraki yıllarda da sürdüreceğiz. Emeği geçen başta belediyemiz personeline ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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