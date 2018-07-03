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03 Temmuz 2018 Salı 10:15

Germencik’te Dağyeni Festivali hazırlıkları sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar Dağyeni Mahallesinde festival hazırlıkları sürüyor.Ortaklar Dağyeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe, yörede elli yıl önceden günümüze dek gelen gelenek ve kültürel zenginlikleri sunmak amacıyla zeytin...

Germencik'te Dağyeni Festivali hazırlıkları sürüyor
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Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar Dağyeni Mahallesinde festival hazırlıkları sürüyor.

Ortaklar Dağyeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe, yörede elli yıl önceden günümüze dek gelen gelenek ve kültürel zenginlikleri sunmak amacıyla zeytin ve incirin ana merkezi Dağyeni’de 13 Temmuz 2018 Cuma günü düzenlenecek festival için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, festivalin tüm halka açık olduğunu belirtti.

Düzenlenecek festivalin organizasyon sorumlusu Serkan Çağatay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, festivalde köy seyirlik oyunu olan Arap (Kabaklı) oyunu, Davul -Zurna eşliğin de Efelerin geçidi. Yerel sanatçılar Faruk Atik ve Tireli Aziz’den yöresel halk müziği, Coşkun Kemer ve Tiyatro topluluğun gösterisi, futbol turnuvası, boğa ve deve giydirme, Türkmen- Yörük kıyafetleri ile halk oyunları gösterilerin sergileneceğini ifade etti.

Yayla özelliği taşıyan Dağyeni Mahallesinde festival süresince yerel organik yiyecek ve içeceklerinde sergi alanlarında yer alacağı kaydedildi.
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