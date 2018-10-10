AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:07

Gezgin Fatih Koparan, anılarını sergiledi

Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven, maceracı ruhların çok yakından tanıdığı Fatih Koparan ilk fotoğraf sergisini Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde açtı."Devri Alem" adını verdiği sergisinde Koparan’ın dünyanın çeşitli...

Gezgin Fatih Koparan, anılarını sergiledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven, maceracı ruhların çok yakından tanıdığı Fatih Koparan ilk fotoğraf sergisini Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde açtı.

"Devri Alem" adını verdiği sergisinde Koparan’ın dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği 60 adet fotoğrafı yer alıyor. Serginin açılışında Koparan’ı dostları ve tanıdıkları yalnız bırakmadı. Sergide Koparan’ın Afrika’dan yağmur ormanlarına, Bolivya’da insan ayağının değmediği bölgelerden Arjantin’e kadar geniş bir coğrafyada çektiği fotoğraflar yer alıyor.

13 Ekim’e kadar açık kalacak olan sergisinde ciddi anıların olduğunu belirten Fatih Koparan, “Bu sergi yüzbinlerce kilometre yolda, 3 yılın üzerinde süren seyahatlerimin, bazen çok mutlu anılarımın, bazen de 49 saat aralıksız geçen zorlu otobüs yolculuklarının kısa bir özetidir" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku