Güzel havada denizin tadını çıkardılar

Aydın’ın Didim ilçesinde, Nisan ayı sonlarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredince Altınkum Plajı eski günlerine dönmeye başladı.

Didim’de güzel ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler soluğu Altınkum Plajı’nda aldı. Nisan ayı ortalarında ilçede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, güzel havanın tadını ise Didimliler denize çıkardı. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenirken, kimileri de kendilerini Ege’nin serin sularına bıraktı. Bazı vatandaşlar ise sahilde çocuklarıyla oynarken, kimileri de Yalı caddesinde gezerek güzel havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklıkların artması sebebiyle yalı caddesine ilgi giderek artarken, mekanlarında yavaş yavaş açılmaya başlandığı görüldü.